АУСН

С 1 ноября 2025 года в Новгородской области можно применять АУСН

Переходить на автоУСН отдельные категории новгородских налогоплательщиков могут уже с 01.11.2025.

Областным законом от 04.09.2025 № 718-ОЗ на территории Новгородской области введен специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

УФНС по региону разъясняет, что АУСН – это налоговый режим, который имеет ряд преимуществ:

  • сокращение и отмена деклараций и отчетности, в том числе в Социальный фонд;

  • доходы и расходы определяются по данным ККТ, уполномоченных банков и внесенных данных в личный кабинет;

  • налог к уплате рассчитывается автоматически;

  • часть функций налогового агента по НДФЛ передана банкам;

  • страховые взносы платить не нужно, но при этом у работников и ИП сохраняются пенсионные права и право на получение пособий по соцстрахованию.

Ставки налога по АУСН зависят от выбранного объекта налогообложения:

  • при объекте «доходы» — 8%;

  • объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов» — 20%.

Либо будет минимальный налог 3% от доходов.

Чтобы перейти на автоУСН, налогоплательщик должен соответствовать нескольким критериям:

  • количество работников — не должно превышать пяти;

  • годовая выручка – до 60 млн рублей;

  • остаточная стоимость основных средств у организаций – не более 150 млн рублей;

  • выплата зарплаты только в безналичной форме;

  • нельзя применять другие специальные налоговые режимы.

Полный перечень ограничений — в п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Переход на автоУСН добровольный по уведомлению, которое можно направить через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.

Ситуация

Когда подать уведомление о переходе на АУСН

Налогоплательщик применяет УСН или НПД

Могут перейти на АУСН с 1 ноября 2025. Уведомление о переходе нужно подать не позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу перехода на спецрежим.

Вновь зарегистрированные организации и ИП

Не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе

Действующие организации и ИП, желающие перейти на АУСН c 1 января 2026 года

Не позднее 31 декабря 2025

