С 1 ноября 2025 года в Новгородской области можно применять АУСН
Областным законом от 04.09.2025 № 718-ОЗ на территории Новгородской области введен специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».
УФНС по региону разъясняет, что АУСН – это налоговый режим, который имеет ряд преимуществ:
сокращение и отмена деклараций и отчетности, в том числе в Социальный фонд;
доходы и расходы определяются по данным ККТ, уполномоченных банков и внесенных данных в личный кабинет;
налог к уплате рассчитывается автоматически;
часть функций налогового агента по НДФЛ передана банкам;
страховые взносы платить не нужно, но при этом у работников и ИП сохраняются пенсионные права и право на получение пособий по соцстрахованию.
Ставки налога по АУСН зависят от выбранного объекта налогообложения:
при объекте «доходы» — 8%;
объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов» — 20%.
Либо будет минимальный налог 3% от доходов.
Чтобы перейти на автоУСН, налогоплательщик должен соответствовать нескольким критериям:
количество работников — не должно превышать пяти;
годовая выручка – до 60 млн рублей;
остаточная стоимость основных средств у организаций – не более 150 млн рублей;
выплата зарплаты только в безналичной форме;
нельзя применять другие специальные налоговые режимы.
Полный перечень ограничений — в п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Кстати, «Клерк» подготовил чек-лист — может ли ваш бизнес работать на АУСН.
Переход на автоУСН добровольный по уведомлению, которое можно направить через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.
Ситуация
Когда подать уведомление о переходе на АУСН
Налогоплательщик применяет УСН или НПД
Могут перейти на АУСН с 1 ноября 2025. Уведомление о переходе нужно подать не позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу перехода на спецрежим.
Вновь зарегистрированные организации и ИП
Не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе
Действующие организации и ИП, желающие перейти на АУСН c 1 января 2026 года
Не позднее 31 декабря 2025
