Налог на прибыль

Затраты на строительство инфраструктурных объектов разрешат учитывать в расходах

Расходы на строительство объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры будут уменьшить налог на прибыль застройщиков.

16 октября 2025 года глава Правительства Михаил Мишустин по итогам стратсессии, посвященной повышению доступности жилья для россиян, дал поручение о разработке налоговых льгот для застройщиков.

Минфину совместно с Минэкономразвития и Минстроем поручено проработать предложения, предусматривающие возможность учета расходов на строительство объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в качестве обоснованных расходов застройщиков при расчете налога на прибыль.

Отчет по результатам выполнения премьер-министр ждет до 1 ноября 2025 года.

Автор

Евгений Басс
Комментарии

1
  • Сергей Верещагин

    Так они и сейчас ее (прибыль) уменьшают, как обременения застройщика.

    Просто сейчас в конечном итоге за них дольщики платят (в составе цены за квартиру).

    Вот если бы бюджет их компенсировал застройщикам...

