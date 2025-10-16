Затраты на строительство инфраструктурных объектов разрешат учитывать в расходах
Расходы на строительство объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры будут уменьшить налог на прибыль застройщиков.
16 октября 2025 года глава Правительства Михаил Мишустин по итогам стратсессии, посвященной повышению доступности жилья для россиян, дал поручение о разработке налоговых льгот для застройщиков.
Минфину совместно с Минэкономразвития и Минстроем поручено проработать предложения, предусматривающие возможность учета расходов на строительство объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в качестве обоснованных расходов застройщиков при расчете налога на прибыль.
Отчет по результатам выполнения премьер-министр ждет до 1 ноября 2025 года.
Так они и сейчас ее (прибыль) уменьшают, как обременения застройщика.
Просто сейчас в конечном итоге за них дольщики платят (в составе цены за квартиру).
Вот если бы бюджет их компенсировал застройщикам...