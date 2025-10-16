С 22 октября 2025 самозанятые могут оформить льготную ипотеку через региональные МФО

ИП и плательщики НПД могут взять льготные ипотечные кредиты через микрофинансовые организации, принадлежащие субъекту РФ.

«Нестандартные» заемщики, например, ИП и самозанятые, которым сложно подтвердить доход стандартной справкой, могут взять льготную ипотеку через МФО, 100% акций или долей которых принадлежат властям региона.

Об этом рассказал первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Соответствующий закон вступит в силу с 22 октября 2025 года. Так появится возможность взять ипотеку у тех, кто по разным причинам не может получить ее в банке.

«Речь идет о так называемых "нестандартных" заемщиках, которые оказались в своего рода "кредитной изоляции". Это самозанятые, фрилансеры и владельцы малого бизнеса, которым сложно подтвердить доход справкой по стандартной банковской форме», — пояснил депутат.

При этом речь идет исключительно о выдаче ипотек по госпрограммам.

МФО смогут выдавать кредиты в рамках семейной, IT, дальневосточной и арктической ипотеки. Такие МФО будут со 100% государственным участием, причем в каждом субъекте РФ такая организация может быть только одна.

Это не замена банковскому кредитованию, а целенаправленная мера по расширению охвата государственных жилищных программ, добавил Кошелев.

Альтернативный канал финансирования создается для тех, кто в нем действительно нуждается. При этом предусмотрены строгие регуляторные рамки для минимизации рисков.