Если есть районные коэффициенты – НДФЛ считают раздельно, а в ЕНП-уведомлении ставят отдельные КБК
27 октября – последний день для представления в налоговую отчетности, напоминает региональное УФНС.
Не позднее этой даты нужно отправить:
уведомление по НДФЛ — за период с 1 октября по 22 октября;
расчет по форме 6-НДФЛ — за 9 месяцев 2025;
расчет по страховым взносам (РСВ) — за 9 месяцев 2025 года.
В графе «Период»:
в уведомлении об исчисленном НДФЛ — ставят значение 34/01;
в 6-НДФЛ и РСВ – 33.
Налоговики напоминают, что с 2025 года налогообложение доходов работников, получающих северные надбавки, поменялось.
Налогооблагаемая база по НДФЛ делится на две части: собственно зарплату (например, оклад) и надбавки (например, районные коэффициенты и северные надбавки). Для расчета применяются разные шкалы, а в уведомлении КБК указывают раздельно — в зависимости от размера налоговой базы.
Для основной зарплаты, облагаемой по пятиступенчатой шкале, указывают такие КБК:
Доход, млн руб.
Ставка,%
КБК
До 2,4
13
18210102010011000110
От 2,4 до 5
15
18210102080011000110
От 5 до 20
18
18210102150011000110
От 20 до 50
20
18210102160011000110
Свыше 50
22
18210102170011000110
Для районных коэффициентов и процентных надбавок применяют двухступенчатую шкалу НДФЛ. КБК такие:
Доход, млн руб.
Ставка,%
КБК
До 5
13
18210102210011000110
Свыше 5
15
18210102230011000110
Для дивидендов установлены отдельные КБК:
Доход, млн руб.
Ставка,%
КБК
До 2,4
13
18210102130011000110
Свыше 2,4
15
18210102140011000110
Неотправленное или не вовремя отправленное ЕНП-уведомление может привести к образованию на едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщика некорректного сальдо и начислению пени, предупреждают налоговики.
Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.
Читайте в нашем разборе, какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2025 года.
Подробнее о том, как без ошибок формировать отчетность на ОСНО и УСН, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь вести учет с нуля, рассчитывать зарплату и страховые взносы, работать с ЭДО и применять искусственный интеллект в работе.
Цена курса со скидкой 75%: 4 900 рублей вместо
19 900 рублей. Остался 1 курс по этой цене.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию