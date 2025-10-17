ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Уведомление по ЕНП

Если есть районные коэффициенты – НДФЛ считают раздельно, а в ЕНП-уведомлении ставят отдельные КБК

До 27 октября 2025 года нужно отправить ЕНП-уведомления по НДФЛ и страховым взносам.

27 октября – последний день для представления в налоговую отчетности, напоминает региональное УФНС.

Не позднее этой даты нужно отправить:

  • уведомление по НДФЛ — за период с 1 октября по 22 октября;

  • расчет по форме 6-НДФЛ — за 9 месяцев 2025;

  • расчет по страховым взносам (РСВ) — за 9 месяцев 2025 года.

В графе «Период»:

  • в уведомлении об исчисленном НДФЛ — ставят значение 34/01;

  • в 6-НДФЛ и РСВ – 33.

Налоговики напоминают, что с 2025 года налогообложение доходов работников, получающих северные надбавки, поменялось.

Налогооблагаемая база по НДФЛ делится на две части: собственно зарплату (например, оклад) и надбавки (например, районные коэффициенты и северные надбавки). Для расчета применяются разные шкалы, а в уведомлении КБК указывают раздельно — в зависимости от размера налоговой базы.

Для основной зарплаты, облагаемой по пятиступенчатой шкале, указывают такие КБК:

Доход, млн руб.

Ставка,%

КБК

До 2,4

13

18210102010011000110

От 2,4 до 5

15

18210102080011000110

От 5 до 20

18

18210102150011000110

От 20 до 50

20

18210102160011000110

Свыше 50

22

18210102170011000110

Для районных коэффициентов и процентных надбавок применяют двухступенчатую шкалу НДФЛ. КБК такие:

Доход, млн руб.

Ставка,%

КБК

До 5

13

18210102210011000110

Свыше 5

15

18210102230011000110

Для дивидендов установлены отдельные КБК:

Доход, млн руб.

Ставка,%

КБК

До 2,4

13

18210102130011000110

Свыше 2,4

15

18210102140011000110

Неотправленное или не вовремя отправленное ЕНП-уведомление может привести к образованию на едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщика некорректного сальдо и начислению пени, предупреждают налоговики.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.

Читайте в нашем разборе, какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2025 года.

