Если есть районные коэффициенты – НДФЛ считают раздельно, а в ЕНП-уведомлении ставят отдельные КБК

До 27 октября 2025 года нужно отправить ЕНП-уведомления по НДФЛ и страховым взносам.

27 октября – последний день для представления в налоговую отчетности, напоминает региональное УФНС.

Не позднее этой даты нужно отправить:

уведомление по НДФЛ — за период с 1 октября по 22 октября;

расчет по форме 6-НДФЛ — за 9 месяцев 2025;

расчет по страховым взносам (РСВ) — за 9 месяцев 2025 года.

В графе «Период»: в уведомлении об исчисленном НДФЛ — ставят значение 34/01;

в 6-НДФЛ и РСВ – 33.

Налоговики напоминают, что с 2025 года налогообложение доходов работников, получающих северные надбавки, поменялось.

Налогооблагаемая база по НДФЛ делится на две части: собственно зарплату (например, оклад) и надбавки (например, районные коэффициенты и северные надбавки). Для расчета применяются разные шкалы, а в уведомлении КБК указывают раздельно — в зависимости от размера налоговой базы.

Для основной зарплаты, облагаемой по пятиступенчатой шкале, указывают такие КБК:

Доход, млн руб. Ставка,% КБК До 2,4 13 18210102010011000110 От 2,4 до 5 15 18210102080011000110 От 5 до 20 18 18210102150011000110 От 20 до 50 20 18210102160011000110 Свыше 50 22 18210102170011000110

Для районных коэффициентов и процентных надбавок применяют двухступенчатую шкалу НДФЛ. КБК такие:

Доход, млн руб. Ставка,% КБК До 5 13 18210102210011000110 Свыше 5 15 18210102230011000110

Для дивидендов установлены отдельные КБК:

Доход, млн руб. Ставка,% КБК До 2,4 13 18210102130011000110 Свыше 2,4 15 18210102140011000110

Неотправленное или не вовремя отправленное ЕНП-уведомление может привести к образованию на едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщика некорректного сальдо и начислению пени, предупреждают налоговики.

