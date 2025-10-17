📝 ФНС ввела возможность подписывать электронные документы с помощью токена

Электронные документы в машиночитаемом виде теперь можно подписать с помощью токена.

ФНС заявила, что продолжает расширять возможности сервиса создания электронных документов в машиночитаемом виде. Теперь создаваемые здесь документы можно подписывать с помощью токена.

Токен – это специальный сертифицированный USB-носитель для хранения ключей электронной подписи, совместимый с компьютерами и смартфонами.

Купить такие сертифицированные носители можно:

у их производителя, дистрибьютеров, в специализированных онлайн-магазинах, а также различных маркетплейсах;

в вендинговых аппаратах, расположенных в местах выдачи УЦ ФНС, а также у доверенных лиц УЦ ФНС.

Перечень доверенных лиц есть в разделе «Удостоверяющий центр ФНС России» официального сайта ФНС.

Ведомство также напомнило, что в июне 2025 сервисе стало можно подписывать документы с помощью мобильной электронной подписи от ФНС. Сейчас доступно создание и подписание счета-фактуры, УПД, универсального корректировочного документа и договорного документа.

Как продлить квалифицированную электронную подпись — смотрите мини-курс.