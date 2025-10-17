С 2026 года сделки с недвижимостью можно будет заключать удаленно по биометрии

Заявление о госрегистрации перехода права собственности можно будет подписать УКЭП.

Для совершения сделок с недвижимостью с 1 июля 2026 года можно использовать Единую биометрическую систему. Об этом сообщил депутат Александр Якубовский.

По новым правилам, заявление о госрегистрации перехода права собственности и прилагаемые к нему электронные документы можно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью, специальная отметка не понадобится.

То есть, если личности заявителей установлены через ЕСИА с использованием биометрии – запись в ЕГРН для подачи документов с использованием электронной подписи не понадобится.

Россияне смогут оформлять сделки удаленно, добавил Якубовский. Процесс станет быстрее и удобнее, особенно для жителей регионов, где доступ к нотариальным услугам ограничен.

При этом подделать лицо или голос сложнее, чем паспорт или подпись, что снижает риск незаконных сделок, подчеркнул депутат.