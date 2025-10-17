Заселяться в гостиницы можно будет с помощью мессенджера MAX и приложения Госуслуг

Минэкономразвития подготовило правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения. Проект постановления кабмина размещен на портале проектов НПА.

Сейчас в России действуют правила предоставления гостиничных услуг, установленные постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1853. Но, согласно классификации средств размещения, кроме гостиниц есть и другие типы средств размещения, правила предоставления услуг которых не урегулированы.

Поэтому услуги средств размещения предоставляются в разных формах и с разным уровнем качества. А без единых правил сложно оценить качество услуг и защитить права потребителей, считает Минэкономики.

В связи с этим предлагается установить единые правила предоставления услуг для всех типов средств размещения, с учетом особенностей каждого типа.

Правила регулируют отношения в области предоставления указанных услуг при заключении и исполнении договора между потребителем и юрлицом, филиалом иностранного юрлица или ИП, предоставляющими услуги.

В частности, запустят возможность заселения путем предоставления клиентами сведений, из документов, удостоверяющих личность, с использованием мессенджера MAX и мобильного приложения Госуслуг. Также можно в таких случаях будет заселиться в гостиницу без предъявления паспорта.

Когда невозможно предоставить потребителю забронированный номер, исполнитель будет предоставлять альтернативу.

Новые правила будут действовать для всех средств размещения, кроме гостевых домов.

Планируется, что регламент вступит в силу с 1 марта 2026 до 1 марта 2032 года.