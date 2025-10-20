Максимальную выплату по европротоколу предлагают увеличить: законопроект-2025

Из-за повышения утильсбора лимит по ОСАГО предлагают поднять с 200 до 300 тысяч рублей.

17 октября 2025 в Госдуму внесли законопроект о повышении максимальной выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу.

Сейчас лимит составляет 200 тыс. рублей, предлагается увеличить его до 300 тыс.

Авторы инициативы напомнили, что с 1 декабря 2025 (изначально с 1 ноября) хотят изменить правила расчета утильсбора, что приведет к подорожанию машин.

Вырастет и цена мелкого ремонта после ДТП, и установленного лимита в 200 тысяч не будет хватать. А значит, будут реже оформлять ДТП по европртоколу, что увеличит нагрузку на полицию и создаст заторы на дорогах.

А повышение лимита до 300 тыс. позволит сохранить эффективность упрощенной процедуры оформления ДТП и защитить интересы граждан, уверены депутаты.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.