Почему не совпадают налоговые базы по НДС и УСН, как переводить зарплату сотруднику-банкроту, как и когда можно аннулировать чеки: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 13 сентября по 19 октября 2025 года.

  1. Какие документы прикладывать к авансовому отчету по командировке. Мини-курс

  2. Новые формы отчетности в Росстат с 1 января 2026 года

  3. Сотрудника признали банкротом: как начислять зарплату. Мини-курс

  4. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2025 года

  5. Может ли несовершеннолетний стать самозанятым. Мини-курс

  6. Расходы на обучение сотрудников: рискованные ситуации

  7. Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025. Конспект вебинара с видео

  8. Новая справка о постановке на учет в ФНС с 1 января 2026 года. Мини-курс

  9. Налоговые базы по НДС и УСН: почему они не совпадают

  10. Когда и как можно аннулировать чеки. Мини-курс

  11. Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2026 год

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписки Клерк.Премиум и Клерк.Плюс.

