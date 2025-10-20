Налоговики перечислили способы получения выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и сведений из РДЛ

Пользователи сайта ФНС, портала Госуслуги и посетители МФЦ могут запросить сведения о предпринимателях, компаниях и о дисквалифицированных лицах.

Электронные сервисы ФНС позволяют бесплатно и не выходя из дома запросить все нужные выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и реестра дисквалифицированных лиц (РДЛ).

Сведения об организациях и индивидуальных предпринимателях можно запросить в сервисе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» на официальном сайте ФНС. Он мгновенно предоставит выписку в формате PDF, заверенную усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). Также сервис позволяет оформить справку о том, что человек не зарегистрирован в качестве ИП.

Электронные документы равнозначны бумажным, но если нужно получить именно бумажную версию выписки, то это можно сделать бесплатно в МФЦ или платно в налоговой инспекции. Срок исполнения может доходить до 5 рабочих дней. Об этом сказано на сайте ФНС.

На портале Госуслуг или в личном кабинете на сайте ФНС можно получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Она предоставляется в электронном виде бесплатно.

Сведения о дисквалифицированных лицах из РДЛ можно запросить с помощью сервиса «Реестр дисквалифицированных лиц». Онлайн-справку выдают мгновенно и бесплатно, но если нужен именно бумажный документ, то его изготовление займет до 5 рабочих дней, а стоить это будет 100 рублей.