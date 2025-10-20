🌃 Регионам могут дать право сдвигать рабочий день из-за ранней темноты
Регионам России могут дать возможность сдвигать начало рабочего дня зимой, когда поздно светлеет и рано темнеет. Такое предложение озвучил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Он предлагает сдвигать на час время начала рабочего дня на Дальнем Востоке, Севере, в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы люди видели дневной свет.
«Можно сдвигать хотя бы на 30 минут, и это решение должен принимать каждый регион, рекомендовать работодателям», — считает Даванков.
Инициативу могут выдвинуть в текущую сессию Госдумы.
«Посмотрим, как к ней относятся люди, спросим и дальше решим», — добавил вице-спикер.
По его словам, такая практика есть в других странах, например, в Китае. Время не переводится, но регионы устанавливают свое рекомендованное время начала рабочего дня.
перевод зимнее/летнее время надо вернуть...Зимой все равно темно, но сумерки в 19 30 в августе - это издевательство над здравым смыслом
а как они ээто будут смотреть?
Терешкова озвучит? или референдум будет?