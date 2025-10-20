🌃 Регионам могут дать право сдвигать рабочий день из-за ранней темноты

Из-за короткого светового дня люди его весь проводят на работе. Предлагается сдвигать начало и конец рабочего дня.

Регионам России могут дать возможность сдвигать начало рабочего дня зимой, когда поздно светлеет и рано темнеет. Такое предложение озвучил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Он предлагает сдвигать на час время начала рабочего дня на Дальнем Востоке, Севере, в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы люди видели дневной свет.

«Можно сдвигать хотя бы на 30 минут, и это решение должен принимать каждый регион, рекомендовать работодателям», — считает Даванков.

Инициативу могут выдвинуть в текущую сессию Госдумы.

«Посмотрим, как к ней относятся люди, спросим и дальше решим», — добавил вице-спикер.

По его словам, такая практика есть в других странах, например, в Китае. Время не переводится, но регионы устанавливают свое рекомендованное время начала рабочего дня.