💳 НСПК: карты «Мир» могут стать идентификатором льготников

Для получения товаров и услуг по государственным и негосударственным программам льготников могут начать определять по картам «Мир». Первые пилотные проекты планируют запустить уже в 2026 году.

«На карту теперь не только можно будет получить выплаты, но использовать ее как идентификатор льготника для получения и оплаты льготных товаров и услуг», — сказал заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Павел Потанин.

Чтобы получить доступ к новому функционалу, не нужно перевыпускать карту, достаточно привязать действующую через портал Госуслуги.

НСПК вместе с Минцифры и Минтрудом будут адаптировать решение на федеральном уровне. К программе сможет подключиться бизнес, который предлагает льготникам особые условия.