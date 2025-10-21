Взять ежегодный отпуск за текущий год можно сразу после декрета

Отпуск за текущий год можно получить авансом в полном объеме.

Использовать ежегодный оплачиваемый отпуск женщина может не только до, но и сразу после декрета, указала депутат Екатерина Стенякина.

Причем отпуск за текущий год может быть предоставлен в полном объеме авансом.

«Часто будущие мамы пишут заявление и идут в отпуск прямо перед декретом. Но использовать ежегодный оплачиваемый отпуск женщина может не только до, но и сразу после отпуска по беременности и родам, а также по окончании отпуска по уходу за ребенком», — отметила депутат.

При этом стаж работы в компании значения не имеет: право женщины на ежегодный отпуск до или после декретного закреплено в ст. 260 ТК.

Отпуск за текущий год можно взять в полном объеме авансом, а вот отпуск в счет следующего рабочего года получить нельзя, уточнила Стенякина.

То есть, если уже использовали 28 дней за текущий год, то прибавить отпуск к декрету не получится.

Для расчета отпускных при отпуске сразу после отпуска по уходу за ребенком берут средний заработок за год, предшествующий декрету, добавила парламентарий.