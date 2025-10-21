Если на момент отгрузки ИП – не плательщик НДС, в документах НДС не будет

Лимит доходов на УСН для НДС определяется кассовым методом. Поэтому если на дату отгрузки товара продавец не платит НДС, то не важно, будет ли он плательщиком, когда получит оплату.

ИП на УСН регулярно отгружает контрагенту товар с отсрочкой в 45 дней. Как отследить превышение лимита в 60 млн рублей и корректно выписывать документы, если суммы в 60 млн по оплатам достигнет в следующем 2026 году, а по отгрузкам – уже в ноябре 2025 года, спрашивает налогоплательщик.

Лимит для НДС считается кассовым методом, по правилам для УСН. То есть доход учитывают на дату его поступления, и не имеет значения, на какую сумму был отгружен товар, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Если доходы, определенные кассовым методом, в 2025 году не превысили 60 млн – то в 2025 году ИП не станет плательщиком НДС.

А если на дату отгрузки товара ИП не плательщик НДС, то неважно, когда ему придет оплата. НДС рассчитывают на дату отгрузки или получения аванса.

При оплате уже отгруженного товара без НДС, НДС не появится. Соответственно, если на момент отгрузки ИП не был плательщиком НДС, документы на отгрузку у него будут без НДС.