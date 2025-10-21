Криптовалюту могут признать совместно нажитым имуществом супругов

В Семейный кодекс предлагается внести изменения, чтобы отнести цифровую валюту, приобретенную во время брака, к общему имуществу супругов.

Депутат Игорь Антропенко предлагает определить криптовалюту совместно нажитым в браке имуществом. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в Правительство и главе Банка России.

«Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 34 и 36 Семейного кодекса, которые предусматривают отнесение цифровой валюты: приобретенной кем-либо из супругов во время брака, — к общему имуществу супругов;

а также отнесение цифровой валюты, приобретенной одним из супругов до брака или по безвозмездным сделкам во время брака, — к имуществу непосредственно супруга», — цитируют законопроект РИА Новости.

Сейчас все больше россиян используют крипту как форму инвестиций и накоплений, считает Антропенко.

Но без регулирования правового режима таких активов в семейных отношениях и при разводе создается риск ущемления имущественных прав одного из супругов, уточнил он.