В новых регионах РФ имущество без хозяев перейдет в собственность государства
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила идею Минстроя передать бесхозяйное имущество в новых регионах в госсобственность.
Это касается жилых домов, квартир и комнат в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пишут «Ведомости».
Имущество передадут субъектам или муниципальным образованиям. Его смогут использовать в нескольких вариантах:
передать россиянам, которые проживают в новых регионах, но лишились собственного жилья из-за боевых действий;
вернуть изначальным собственникам, которые владели недвижимостью до момента признания бесхозной;
использовать бесхозные квартиры как служебные для чиновников, военных и сотрудников бюджетной сферы.
Бесхозным признают жилье, на которое нет правоустанавливающих документов или невозможно идентифицировать собственника.
Начать дискуссию