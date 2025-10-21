ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Государственные ведомства

В новых регионах РФ имущество без хозяев перейдет в собственность государства

Бесхозные жилые дома, квартиры и комнаты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях перейдут в собственность этих субъектов или муниципальных образований.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила идею Минстроя передать бесхозяйное имущество в новых регионах в госсобственность.

Это касается жилых домов, квартир и комнат в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пишут «Ведомости».

Имущество передадут субъектам или муниципальным образованиям. Его смогут использовать в нескольких вариантах:

  • передать россиянам, которые проживают в новых регионах, но лишились собственного жилья из-за боевых действий;

  • вернуть изначальным собственникам, которые владели недвижимостью до момента признания бесхозной;

  • использовать бесхозные квартиры как служебные для чиновников, военных и сотрудников бюджетной сферы.

Бесхозным признают жилье, на которое нет правоустанавливающих документов или невозможно идентифицировать собственника.

