В новых регионах РФ имущество без хозяев перейдет в собственность государства

Бесхозные жилые дома, квартиры и комнаты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях перейдут в собственность этих субъектов или муниципальных образований.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила идею Минстроя передать бесхозяйное имущество в новых регионах в госсобственность.

Это касается жилых домов, квартир и комнат в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пишут «Ведомости».

Имущество передадут субъектам или муниципальным образованиям. Его смогут использовать в нескольких вариантах:

передать россиянам, которые проживают в новых регионах, но лишились собственного жилья из-за боевых действий;

вернуть изначальным собственникам, которые владели недвижимостью до момента признания бесхозной;

использовать бесхозные квартиры как служебные для чиновников, военных и сотрудников бюджетной сферы.

Бесхозным признают жилье, на которое нет правоустанавливающих документов или невозможно идентифицировать собственника.