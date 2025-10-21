Депутаты хотят установить точные сроки получения чиновниками выплат на покупку жилья

Из-за того, что закон не регулирует сроки предоставление единовременной социальной выплаты чиновникам, скопилась очередь из тех, кто имеет право на ЕСВ, но еще не получил поддержку. Для решения этой ситуации установят точный срок.

21 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому с 2027 года будет действовать трехлетний срок для получения единовременной социальной выплаты (ЕСВ) на покупку или строительство жилья. Такие условия сделают для чиновников, уволенных со службы в связи с выходом на пенсию.

Один раз за весь период госслужбы чиновник имеет право получить ЕСВ, если он работает в госучреждениях или в госорганах не меньше 10 календарных лет. Социальная выплата предоставляется с учетом членов семей, которые проживают вместе с сотрудником. Размер ЕСВ зависит от рыночной стоимости жилья, места прохождения службы и ее продолжительности.

Сумма может составлять более 10 млн рублей.

ЕСВ ввели с января 2013 года. За это время число сотрудников, которые встали на учет для получения выплат, превысило количество тех, кто получил поддержку. Такой перекос произошел из-за того, что в законе нет закрепленных сроков получения ЕСВ, поэтому чиновники годами ждут своей очереди. Это собираются изменить.

«Законопроектом предлагается установить с 2027 года трехлетний срок получения ЕСВ для граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах в связи с выходом на пенсию и принятых в период прохождения службы на учет для получения ЕСВ», — сказано в пояснительной записке.

На 1 января 2025 года на учете состоит 16 739 сотрудников, из которых более 40% — пенсионеры уголовно-исполнительной системы.