Депутаты хотят установить точные сроки получения чиновниками выплат на покупку жилья
21 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому с 2027 года будет действовать трехлетний срок для получения единовременной социальной выплаты (ЕСВ) на покупку или строительство жилья. Такие условия сделают для чиновников, уволенных со службы в связи с выходом на пенсию.
Один раз за весь период госслужбы чиновник имеет право получить ЕСВ, если он работает в госучреждениях или в госорганах не меньше 10 календарных лет. Социальная выплата предоставляется с учетом членов семей, которые проживают вместе с сотрудником. Размер ЕСВ зависит от рыночной стоимости жилья, места прохождения службы и ее продолжительности.
Сумма может составлять более 10 млн рублей.
ЕСВ ввели с января 2013 года. За это время число сотрудников, которые встали на учет для получения выплат, превысило количество тех, кто получил поддержку. Такой перекос произошел из-за того, что в законе нет закрепленных сроков получения ЕСВ, поэтому чиновники годами ждут своей очереди. Это собираются изменить.
«Законопроектом предлагается установить с 2027 года трехлетний срок получения ЕСВ для граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах в связи с выходом на пенсию и принятых в период прохождения службы на учет для получения ЕСВ», — сказано в пояснительной записке.
На 1 января 2025 года на учете состоит 16 739 сотрудников, из которых более 40% — пенсионеры уголовно-исполнительной системы.
