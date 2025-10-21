Больше пенсионеров стали искать работу

Число резюме от соискателей старше 55 лет в 2025 году выросло на треть.

В 2025 году пенсионеры активнее выходят на рынок труда. Такие результаты получила платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, релиз в распоряжении «Клерка».

«За первые восемь месяцев 2025 года соискатели старше 55 лет разместили или обновили более 413 тыс. резюме — на треть больше, чем годом ранее», — пишут авторы исследования.

Больше всего активность пенсионеров выросла в Туве, Москве и Костромской области.

Более активными стали женщины: за восемь месяцев они разместили или обновили почти 260 тыс. резюме, а мужчины — 154 тыс.

Зарплатные ожидания у представителей старшего возраста ниже, чем в целом по рынку труда.

В среднем соискатели от 55 лет хотят получать 65,8 тыс. рублей, что на 9,2 тыс. меньше, чем средние ожидания всех кандидатов независимо от возраста.

В северных регионах запросы выше:

в Чукотском автономном округе – 120 тыс.;

Магаданской области, Ненецком автономном округе и Туве – 100 тыс.

Меньше всего ожидают получать соискатели из Псковской, Ярославской и Кировской областей, Мордовии и Марий Эл: 45-49 тыс. рублей.

При этом работодатели с начала 2025 года направили соискателям старшего возраста 2,5 млн приглашений, что на 75% больше, чем год назад.

Женщины старше 55 лет получили 1,7 млн предложений (+79%), а мужчины старше 60 лет – 810 тыс. (+68%).