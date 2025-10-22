Посчитайте НДФЛ на новом калькуляторе от «Клерка»

Помогаем посчитать сумму налога на доходы физлиц с учетом и без стандартных вычетов.

Запустили новый калькулятор для расчета НДФЛ. Можно рассчитать сумму налога с учетом и без стандартных вычетов.

Введите доход и онлайн-калькулятор рассчитает сумму налоговой базы и налога. В инструкции найдете полезную информацию о вычетах и прогрессивной шкале НДФЛ.

Мы дополняем и улучшаем наши инструменты каждый день. Пишите в комментариях, какие еще добавить.