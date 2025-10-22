7863 ДР Премиум ссылка на оплату Mobile
НДФЛ

Посчитайте НДФЛ на новом калькуляторе от «Клерка»

Помогаем посчитать сумму налога на доходы физлиц с учетом и без стандартных вычетов.

Другие калькуляторы и справочники найдете здесь. Тесты, игры и тренажеры тут.

Мы дополняем и улучшаем наши инструменты каждый день. Пишите в комментариях, какие еще добавить.

Автор

  • Елена Балаклицкая

    Главный редактор «Клерка». По образованию - бухгалтер, стаж работы более 20 лет.

