Зарплата

Не стоит уменьшать зарплату за первую половину месяца, даже если это удобно работникам

Уменьшение размера заработной платы за первую половину месяца может быть рассмотрено как ухудшение трудовых прав сотрудников.

На сайт Онлайнинспекции.рф обратились за консультацией. В организации аванс выплачивается пропорционально отработанному времени:

  • 16 числа – за период с 1 по 15 число месяца;

  • 1 числа – окончательный расчет.

Но в мае и январе в первой половине месяца очень мало рабочих дней, поэтому только в эти месяцы зарплату выплачивают в размере 50% от оклада. Это сделали для того, чтобы после новогодних и майских праздников не оставить сотрудников без средств.

Пользователь спрашивает, не нарушит ли в этом случае организация трудовое законодательство.

«Считаем, что работник имеет право на получение заработной платы за первую половину месяца пропорционально отработанному времени», — ответил Роструд.

При определении размера выплаты за первую половину месяца необходимо учитывать оклад за отработанное время, надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом. Например, компенсационная выплата за работу в ночное время, надбавки за совмещение должностей, за профессиональное мастерство, стаж работы.

Выплаты стимулирующего характера по результатам выполнения показателей эффективности и выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения месячной нормы и возможен только по окончании месяца, можно платить при окончательном расчете за месяц. Например, за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

«Уменьшение размера заработной платы за первую половину месяца при начислении может быть рассмотрено как дискриминация в сфере труда, ухудшение трудовых прав работников», — добавило ведомство.

Зарплату нужно платить не реже чем каждые полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена – ст. 136 ТК.

