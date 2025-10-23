Не стоит уменьшать зарплату за первую половину месяца, даже если это удобно работникам
На сайт Онлайнинспекции.рф обратились за консультацией. В организации аванс выплачивается пропорционально отработанному времени:
16 числа – за период с 1 по 15 число месяца;
1 числа – окончательный расчет.
Но в мае и январе в первой половине месяца очень мало рабочих дней, поэтому только в эти месяцы зарплату выплачивают в размере 50% от оклада. Это сделали для того, чтобы после новогодних и майских праздников не оставить сотрудников без средств.
Пользователь спрашивает, не нарушит ли в этом случае организация трудовое законодательство.
«Считаем, что работник имеет право на получение заработной платы за первую половину месяца пропорционально отработанному времени», — ответил Роструд.
При определении размера выплаты за первую половину месяца необходимо учитывать оклад за отработанное время, надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом. Например, компенсационная выплата за работу в ночное время, надбавки за совмещение должностей, за профессиональное мастерство, стаж работы.
Выплаты стимулирующего характера по результатам выполнения показателей эффективности и выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения месячной нормы и возможен только по окончании месяца, можно платить при окончательном расчете за месяц. Например, за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
«Уменьшение размера заработной платы за первую половину месяца при начислении может быть рассмотрено как дискриминация в сфере труда, ухудшение трудовых прав работников», — добавило ведомство.
Зарплату нужно платить не реже чем каждые полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена – ст. 136 ТК.
