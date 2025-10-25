❔ Что делать, если налоговое уведомление за 2024 год пришло с ошибкой
Данные о владельцах имущества и самих объектах ФНС получает из других ведомств: МВД, Росреестра, МЧС, Росавиации, Росморречфлота, органов гостехнадзора, а также от нотариусов. Поэтому иногда могут возникать неточности, предупреждают налоговики.
Проверить и обновить информацию можно несколькими способами:
Через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.
При личном обращении в любой налоговый орган.
Почтой.
Через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России».
После получения обращения налоговая проведет проверку: уточнит сведения, запросит подтверждающие документы и при необходимости скорректирует начисления.
Если ошибка подтвердится, ФНС пересчитает налог, сформирует новое уведомление и направит его налогоплательщику. На это отводится до 30 дней (в отдельных случаях срок может быть продлен еще на 30 дней).
Подробную информацию также можно узнать по телефону контакт-центра ФНС: 8 800 222-22-22.
