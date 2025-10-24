Выплаты работодателей при рождении ребенка не будут учитывать для единого пособия

С 2026 года помощь работнику до 1 млн рублей при рождении ребенка не облагается налогом (НДФЛ) и страховыми взносами, ее можно отнести к внереализационным расходам.

Выплату сотрудникам от компании при рождении ребенка обещают не учитывать при расчете нуждаемости для единого пособия.

Так у семьи останется возможность получать единое пособие на детей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Одновременно для предприятия эти выплаты будут отнесены к внереализационным расходам. Мы учли ваше предложение, предложение Совета, чтобы эти выплаты не были учтены при оценке нуждаемости. Сейчас такой документ Правительства готовится», — отметила Голикова в ходе заседания Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

С 1 января 2026 года размер единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка, не облагаемый НДФЛ и страховыми взносами, вырастет с 50 тысяч до 1 млн рублей, добавила вице-премьер.

Про матпомощь от работодателей в 1 млн рублей читайте тут.