На рынке труда появились признаки охлаждения спроса на работников

Работодатели снизили спрос на сотрудников, но на некоторых предприятиях по-прежнему остается проблема дефицита как специалистов, так и рабочих.

В июне-августе 2025 года спрос на труд начал уменьшаться, тогда как с начала 2025 года был заметен перегрев рынка труда: на одного соискателя приходилось пять вакансий.

Уровень безработицы медленно снижается к техническому минимуму, в августе он составил 2,1%.

Спрос на труд остается стабильным, но уже с «легкой тенденцией к понижению; во всяком случае, говорить о его росте никак не приходится». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Центробанк считает, что на предприятиях по-прежнему сохраняется нехватка как высококвалифицированных специалистов, так и рабочих.

Промышленники ожидают снижения численности персонала, но это будет происходить менее интенсивно, чем несколькими месяцами ранее.

По сравнению с первыми двумя кварталами 2025 года, в четвертом квартале работодатели стали меньше планировать нанимать новых сотрудников. Из-за напряженности на рынке предприятиям приходилось увеличивать расходы на оплату труда.

Согласно новой оценке ЦБ, обеспеченность компаний основными сотрудниками говорит о том, что проблема дефицита кадров в третьем квартале 2025 года снизилась по сравнению со вторым кварталом. Сейчас показатель вернулся к значениям третьего квартала 2023 года.