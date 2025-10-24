❗ Минфин успокоил: налоговые льготы по НДФЛ при продаже жилья оставят в силе

Законопроект о поправках в НК затрагивает порядок применения налоговых льгот по НДФЛ при продаже жилья, сообщает Минфин.

У налогоплательщиков есть право на освобождение от НДФЛ доходов с продажи жилья, если оно было в их собственности более 5 лет. Либо более 3 лет — если такое жилье получили в наследство, дар от близкого родственника, в результате приватизации или если жилье единственное.

Поправками в НК уточняется, что для применения льготы недвижимость до продажи должна находиться в собственности налогоплательщика непрерывно в течение вышеуказанных сроков.

«Данная поправка носит технический характер и соответствует текущей правоприменительной практике. Налоговые льготы при продаже жилья не исключаются и продолжают действовать», — успокоил Минфин.

Также от НДФЛ будут освобождены доходы от продажи жилья при приобретении другого в целях улучшения жилищных условий для семей с двумя и более детьми.

Поправки предлагают разрешить учет детей независимо от возраста, если такие дети признаны судом недееспособными, а также учитывать детей, родившихся после продажи жилья, но не позднее 30 апреля следующего года.

Также уточняется критерий – в собственности семьи также не должно быть более 50% доли в жилье с кадастровой стоимостью больше кадастровой стоимости приобретаемого жилья. То есть улучшение жилищных условий оценивается по критериям не только площади, но и кадастровой стоимости.