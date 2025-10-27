👶👶 Если родилось двое или больше детей – в декрет могут уйти оба родителя

При рождении двух или более детей можно получать пособие по уходу за каждым ребенком.

Для этого нужно написать заявление в СФР на каждого ребенка.

При уходе за двумя и более детьми до 1,5 лет размер пособия по уходу за ребенком суммируется. Но он не может превышать 100% среднего заработка человека, который оформляет выплату.

Кроме того, при рождении двух и более детей отпуск по уходу могут оформить оба родителя – мама – за одним, папа – за вторым. Также это вправе сделать другие родственники.