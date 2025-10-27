👶👶 Если родилось двое или больше детей – в декрет могут уйти оба родителя
На каждого ребенка из двойни положено пособие.
При рождении двух или более детей можно получать пособие по уходу за каждым ребенком.
Для этого нужно написать заявление в СФР на каждого ребенка.
При уходе за двумя и более детьми до 1,5 лет размер пособия по уходу за ребенком суммируется. Но он не может превышать 100% среднего заработка человека, который оформляет выплату.
Кроме того, при рождении двух и более детей отпуск по уходу могут оформить оба родителя – мама – за одним, папа – за вторым. Также это вправе сделать другие родственники.
