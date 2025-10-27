Решение суда: родители могут отказаться от покупки, которую сделал ребенок

Ребенок случайно заказал все товары из корзины в личном кабинете интернет-магазина. Суд решил, что этот заказ можно отменить, а продавцы не могут требовать дополнительные деньги за доставку и хранение товара.

Второй кассационный суд решил, что у родителей есть право отказаться от покупки, которую совершил ребенок через их аккаунт в интернет-магазине.

Согласно материалам дела, дочь москвички случайно нажала кнопку в личном кабинете мамы в онлайн-магазине, чтобы заказать все 102 товара, которые лежали в корзине. Об этом пишут «РИА Новости».

Женщина не смогла отменить заказ, поскольку его уже передали на сборку. После чего продавец потребовал оплатить доставку и хранение товара.

Пользователь попробовала оспорить такое решение в суде, но нижестоящие инстанции отказали в иске. Только суд кассационной инстанции обратил внимание на то, что женщина немедленно отказалась от товара и обращалась в техподдержку.