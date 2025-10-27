ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Что указывать в чеке ККТ в цене предмета расчета при продаже в рассрочку

Тег 1079 кассового чека – это цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок. Но в случае оплаты частями по этому тегу указывают внесенную сумму, а не цену.

Разъяснение по этому тегу дала эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству.

При рассрочках правило такое: в теге 1079 при передаче товара указывают цену товара, а в чеках на оплату рассрочки в теге 1079 указывают размер внесенного платежа.

Пример

Клиенту передали товар за 3 млн руб. В момент передачи он безналом заплатил 1 млн. Сформирован чек ККТ.

Оставшиеся 2 млн рублей он будет платить 4 частями. Каждая оплата будет сопровождаться выдачей чека.

Тег

Наименование тега

Чек № 1

Чеки с № 2 по № 5

1212

Признак предмета расчета

Товар

Платеж

1214

Признак способа расчета

Частичный расчет и кредит

Оплата кредита

1079

Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок

3 000 000 (цена товара)

500 000 (сумма платежа)

1199

Ставка НДС

НДС 20% (если применимо)

НДС не облагается

1081

Сумма по чеку (БСО) безналичными

1 000 000

500 000

1216

Сумма по чеку постоплатой (кредит) 

2 000 000

0

Такие рекомендации дает ФНС.

