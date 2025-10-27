Что указывать в чеке ККТ в цене предмета расчета при продаже в рассрочку

Тег 1079 кассового чека – это цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок. Но в случае оплаты частями по этому тегу указывают внесенную сумму, а не цену.

Разъяснение по этому тегу дала эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству.

При рассрочках правило такое: в теге 1079 при передаче товара указывают цену товара, а в чеках на оплату рассрочки в теге 1079 указывают размер внесенного платежа.

Пример

Клиенту передали товар за 3 млн руб. В момент передачи он безналом заплатил 1 млн. Сформирован чек ККТ.

Оставшиеся 2 млн рублей он будет платить 4 частями. Каждая оплата будет сопровождаться выдачей чека.

Тег Наименование тега Чек № 1 Чеки с № 2 по № 5 1212 Признак предмета расчета Товар Платеж 1214 Признак способа расчета Частичный расчет и кредит Оплата кредита 1079 Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок 3 000 000 (цена товара) 500 000 (сумма платежа) 1199 Ставка НДС НДС 20% (если применимо) НДС не облагается 1081 Сумма по чеку (БСО) безналичными 1 000 000 500 000 1216 Сумма по чеку постоплатой (кредит) 2 000 000 0

Такие рекомендации дает ФНС.