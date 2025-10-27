Что указывать в чеке ККТ в цене предмета расчета при продаже в рассрочку
Разъяснение по этому тегу дала эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству.
При рассрочках правило такое: в теге 1079 при передаче товара указывают цену товара, а в чеках на оплату рассрочки в теге 1079 указывают размер внесенного платежа.
Пример
Клиенту передали товар за 3 млн руб. В момент передачи он безналом заплатил 1 млн. Сформирован чек ККТ.
Оставшиеся 2 млн рублей он будет платить 4 частями. Каждая оплата будет сопровождаться выдачей чека.
Тег
Наименование тега
Чек № 1
Чеки с № 2 по № 5
1212
Признак предмета расчета
Товар
Платеж
1214
Признак способа расчета
Частичный расчет и кредит
Оплата кредита
1079
Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
3 000 000 (цена товара)
500 000 (сумма платежа)
1199
Ставка НДС
НДС 20% (если применимо)
НДС не облагается
1081
Сумма по чеку (БСО) безналичными
1 000 000
500 000
1216
Сумма по чеку постоплатой (кредит)
2 000 000
0
Такие рекомендации дает ФНС.
