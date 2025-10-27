🚗 Водителей из новых регионов РФ с 2026 года могут лишить прав

До 1 января 2026 года нужно заменить регистрационные документы и автономера на российские.

Автовладельцы из новых регионов должны до конца 2025 года заменить ранее выданные регистрационные документы и государственные номера на российские. Тем, кто этого не сделает, грозит административная ответственность, включая лишение водительских прав.

Управление с 1 января 2026 года машиной, не прошедшей перерегистрацию, будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 12.1 КоАП – управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

За повторное нарушение предусмотрена ответственность по ч. 1.1 той же статьи.

Водителям грозит штраф до 800 рублей за первое нарушение и 5 000 рублей или лишение водительских прав – за повторное.

Кроме того, за езду с регистрационными знаками ДНР, ЛНР или Украины при выданных российских регистрационных документах и знаках автовладельцев привлекут к ответственности по ч. 4 ст. 12.2 КоАП: управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. За это могут лишить права управления авто на срок от 6 месяцев до 1 года.