Штрафовать за несообщение в военкомат о переезде будут в любое время

Законопроект о поправках в КоАП, предусматривающий исключение нормы о назначении штрафов за несообщение в военкомат о переезде только в период призыва, одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Документ вносит поправки в ст. 21.5 КоАП. За несообщение призывником в военкомат о переезде в период призыва на срок более трех месяцев с места жительства предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

Но сейчас там есть уточнение – административная ответственность наступает только в период проведения призыва. Это уточнение уберут в связи с законопроектом о круглогодичном призыве, который уже приняли во втором чтении.

Предполагается, что закон о поправках в КоАП вступит в силу с 1 января 2026 года.