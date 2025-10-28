На Wildberries открыли ранее заблокированные контрафактные товары

Из-за сбоя в «Цифровом арбитраже» на Wildberries появились контрафактные товары, которые раньше были заблокированы по жалобе правообладателей.

У маркетплейса Wildberries в системе «Цифровой арбитраж» произошел сбой, из-за которого часть ранее заблокированных карточек товаров вновь появилась на платформе. Подобная проблема началась с конца сентября 2025 года.

Например, на маркетплейсе стали доступны контрафактные настольные игры «Бункер» и «Вонючий носок». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на правообладателей.

В компании Wildberries подтвердили сбой. Представитель маркетплейса заявил, что сейчас блокировка товаров по жалобе правообладателей происходит медленнее.

«В ходе обновления информационной системы по техническим причинам некоторые ранее заблокированные карточки товаров были разблокированы», — сказали в компании.

Маркетплейс занимается повторной проверкой карточек товаров на соответствие оферте, а работоспособность систем практически восстановлена.