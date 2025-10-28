Для перехода на АУСН нужно заранее закрыть счета в других банках

Чтобы перейти на АУСН с 2026 года, нужно закрыть счета в неуполномоченных банках до 31.12.2025.

Компания хочет перейти на АУСН с 2026 года, но сейчас работает с банками, которые не входят в перечень для спецрежима. Нужно ли закрыть все эти счета и открыть только тот, который входит в список, спросили в чате ФНС.

«Да, налогоплательщики, изъявившие желание перейти на применение налогового режима автоУСН с 1 января следующего календарного года, должны соответствовать требованиям ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ на дату перехода на автоУСН», — ответили налоговики.

Счета в неуполномоченных банках следует закрыть до 31 декабря 2025 года.