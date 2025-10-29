В 2026 году большинство работодателей будет сокращать персонал: какие навыки останутся востребованными

Из-за экономической напряженности и роста издержек на производство работодатели будут увольнять сотрудников. Их рутинные задачи сможет выполнить искусственный интеллект.

Компания по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов ITLS провела исследование и выяснила, что в 2026 году большинство представителей малого и среднего бизнеса собираются сократить штат сотрудников. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

56% компаний намерены увольнять работников, а о найме новых специалистов думают 44%. Такие показатели объясняются экономической нестабильностью, издержками на производство, ростом цен на логистику и другие услуги.

«Это вынуждает предпринимателей искать способы оптимизации своих расходов, в том числе с помощью сокращения численности персонала», — сказано в исследовании.

Руководители хотят переложить рутинные задачи на высокотехнологичные решения, например, на искусственный интеллект. Также предприятия пересматривают долгосрочные цели, отказываясь от неприбыльных направлений. Это требует перестройки отделов, департаментов и сокращения должностей.

«Несмотря на то, что процент компаний, планирующих сокращение персонала в следующем году высокий, повышения уровня безработицы не прогнозируется, что связано с высоким спросом на специалистов рабочих профессий и переквалификацией персонала», — считает эксперт по операционной эффективности компании ITLS Алексей Краснобаев.

Также он рассказал, что в ближайшие годы работодатели захотят видеть у сотрудников следующие навыки: