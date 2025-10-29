Для делового туризма просят создать свой ОКВЭД, но Минэкономразвития против

Чтобы сделать рынок делового туризма прозрачным, предприниматели хотят создать отдельный ОКВЭД. Однако Минэкономразвития не видит в этом необходимости, наоборот, будет труднее вести статистический учет.

Союз агентств делового туризма предложил Минэкономразвития утвердить отдельный ОКВЭД для компаний, которые занимаются деловым туризмом.

По мнению участников рынка, изменения сделают рынок прозрачным, конкуренция будет развиваться, а также будет можно создать единые стандарты работы. Об этом пишут «Известия».

В министерстве назвали такую идею избыточной, поскольку в 2024 году рынок делового туризма составил 1,57 трлн рублей или 18% от всех турпоездок. Большая часть таких путешествий приходится на внутренние направления — в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Кроме того, в Минэкономразвития считают, что отдельный ОКВЭД для делового туризма усложнит статистический учет и администрирование, а также приведет к дублированию кодов.

Сейчас компании из сферы делового туризма работают с ОКВЭД 79.90 («Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность»), 79.11 («Деятельность туристических агентств») и 79.12 («Деятельность туроператоров»). Бизнес вынужден подстраиваться под законодательство, созданное для массового туризма и работать по чужим моделям. Эта правовая неопределенность создает пространство для недобросовестной конкуренции, считает управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервис» Галина Полищук.