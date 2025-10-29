ФНС: доходы населения обелились более чем в 4 раза благодаря режиму НПД для самозанятых

Налог на профессиональный доход (НПД) позволил сократить число россиян «без дохода» более чем в 4 раза за время эксперимента со специальным режимом для самозанятых.

С 2019 по 2024 года число людей, которые никак не декларируют доходы, сократилось с 5,8 до 1,3 млн.

Число тех, кто состоял в трудовых отношениях, изменилось: в 2019 году их было 4,7 млн, а по данным на конец 2024 года — 4,8 млн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование ФНС.

Заявлено, что число самозанятых увеличилось за счет выхода россиян из теневого сектора, а не за счет тех, кто находится в трудовых отношениях.

В связи с этим налоговики рекомендуют Правительству дать им полномочиями по контролю за расчетами плательщиков НПД.