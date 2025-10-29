ЦОК КПП ЗП 28.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Налоговый контроль и налоговое консультирование →
Самозанятые

ФНС: доходы населения обелились более чем в 4 раза благодаря режиму НПД для самозанятых

Налоговые органы хотят получить полномочия по контролю за расчетами самозанятых.

Налог на профессиональный доход (НПД) позволил сократить число россиян «без дохода» более чем в 4 раза за время эксперимента со специальным режимом для самозанятых.

С 2019 по 2024 года число людей, которые никак не декларируют доходы, сократилось с 5,8 до 1,3 млн.

Число тех, кто состоял в трудовых отношениях, изменилось: в 2019 году их было 4,7 млн, а по данным на конец 2024 года — 4,8 млн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование ФНС.

Заявлено, что число самозанятых увеличилось за счет выхода россиян из теневого сектора, а не за счет тех, кто находится в трудовых отношениях.

В связи с этим налоговики рекомендуют Правительству дать им полномочиями по контролю за расчетами плательщиков НПД.

⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете

Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026! Но плохие новости, коллеги: мест офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию и будем с вами в прямом эфире!

Если вы еще не купили билет на Бух.Совет 2026, вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!

Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом по ссылке.

Автор

VK Tech
HR

Итоги года в HR: цифровизация, культура и новое лидерство. Тренды и смыслы на 2026

2025 год стал переломным для HR-отрасли: технологии стали ближе, а человеческий фактор — важнее. 19 ноября в Москве эксперты HR Day Overview 2025 обсудят, куда движется индустрия и какие технологии определят следующий год.

Итоги года в HR: цифровизация, культура и новое лидерство. Тренды и смыслы на 2026

Комментарии

1
Главная Тарифы