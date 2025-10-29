На УСН можно включить в расходы хранение на складе маркетплейса, доставку и рекламу
При учете доходов от реализации товаров на маркетплейсах нужно сверяться с отчетами интернет-площадок. Это подчеркнула начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС по Костромской области Наира Карибян в ходе вебинара для селлеров.
Она разъяснила порядок учета доходов и расходов при работе на маркетплейсах. Это самый распространенный налоговый риск для тех, кто работает на УСН или АУСН.
Наира Карибян рассказала о таких особенностях работы:
дата получения дохода – это фактическая реализация товара площадкой конечному потребителю. То есть это день поступления денег на счет маркетплейса, а не на счет продавца;
удержанная площадкой комиссия включается в состав дохода. Но при объекте «доходы минус расходы» комиссию можно включить в расходы;
хранение на складе маркетплейса, доставку и рекламу при доходно-расходном объекте можно включить в расходы, если они документально подтверждены;
регулярная сверка с отчетами площадки снижает налоговые риски.
Представитель налоговой также напомнила, что на ПСН нельзя работать с маркетплейсами.
«Патент выдается на розничную торговлю. Торговля через интернет-сайты, цифровые площадки не является розничной», — подчеркнула Карибян.
Если налоговики обнаружат неправомерное применение ПСН – придется пересчитывать налоговые обязательства либо в рамках упрощенки (при наличии уведомления за указанный период), либо по общему режиму – с НДФЛ и НДС, предупредила она.
