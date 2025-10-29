На УСН можно включить в расходы хранение на складе маркетплейса, доставку и рекламу

Представитель налоговой службы рассказала о рисках при работе на маркетплейсах в 2025 году.

При учете доходов от реализации товаров на маркетплейсах нужно сверяться с отчетами интернет-площадок. Это подчеркнула начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов УФНС по Костромской области Наира Карибян в ходе вебинара для селлеров.

Она разъяснила порядок учета доходов и расходов при работе на маркетплейсах. Это самый распространенный налоговый риск для тех, кто работает на УСН или АУСН.

Наира Карибян рассказала о таких особенностях работы:

дата получения дохода – это фактическая реализация товара площадкой конечному потребителю. То есть это день поступления денег на счет маркетплейса, а не на счет продавца ;

удержанная площадкой комиссия включается в состав дохода . Но при объекте «доходы минус расходы» комиссию можно включить в расходы;

хранение на складе маркетплейса, доставку и рекламу при доходно-расходном объекте можно включить в расходы, если они документально подтверждены ;

регулярная сверка с отчетами площадки снижает налоговые риски.

Представитель налоговой также напомнила, что на ПСН нельзя работать с маркетплейсами.

«Патент выдается на розничную торговлю. Торговля через интернет-сайты, цифровые площадки не является розничной», — подчеркнула Карибян.

Если налоговики обнаружат неправомерное применение ПСН – придется пересчитывать налоговые обязательства либо в рамках упрощенки (при наличии уведомления за указанный период), либо по общему режиму – с НДФЛ и НДС, предупредила она.

