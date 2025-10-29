Мошенники распространяют фейковую информацию о заработке на Wildberries

В социальных сетях стали появляться сообщения о задержании клиентов маркетплейса Wildberries, которые выводят крупные суммы денег. Они говорят, что столько им удалось заработать на специальной «акции» от компании. Однако это обман.

От имени Wildberries в сети начали появляться публикации с недостоверной информацией.

В сообщениях говорится о задержании россиян, которые делали заказы на маркетплейсе и пытались снять со счета крупную сумму наличных. При этом задержанный рассказывает, что деньги он заработал благодаря акции от Wildberries — она позволяет каждый день зарабатывать крупные суммы. После чего читателям предлагают перейти по ссылке на такую «акцию».

«Результатом такого "заработка" может стать потеря денег или персональных данных», — сказали в Wildberries.

Также представители компании заявили, что есть риск мошенничества в предложениях дополнительного заработка на сторонних ресурсах. Они рекомендуют пользователям не переходить по неизвестным ссылкам, не оставлять свои личные данные и проверять информацию на официальных ресурсах.