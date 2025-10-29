ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
Минтруд ожидает, что страхование по больничному оформит 1 млн самозанятых

Сейчас в России зарегистрировано 14,6 млн самозанятых. Власти рассчитывают, что за три года 1 млн из них будет платить взносы для больничного.

Ожидается, что более 1 млн самозанятых будут участвовать в эксперименте по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Об этом заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о проведении эксперимента с добровольным страхованием самозанятых в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.

Минтруд считает, что за три года проведения эксперимента в нем поучаствует 1 млн самозанятых. Такие данные показали опросы различных структур, пояснил Пудов.

«Мы выбрали такие уровни платежей, которые являются соразмерными. Сколько взносов, столько и выплат. Период платежей — шесть месяцев. Соответственно, только после этого возникает право уже на возможность реализации возмещения заработка. Мы страхуем временную нетрудоспособность, потому что отдельная тема – это беременность и роды», — отметил чиновник.

Сейчас в РФ насчитывается 14,6 млн самозанятых. Предложенные законопроектом гарантии защитят их от утраты дохода при болезни, травме, уходе за больным ребенком и в остальных случаях, когда предусмотрено оформление больничного листа.

«Иначе говоря, это тот объем гарантий, которые есть у наемного работника. Периоды добровольной уплаты самозанятыми будут включаться в страховой стаж», — добавил Пудов.

Продолжительность выплат будет такой же, как для наемных работников.

Вступить в новые правоотношения можно будет через ресурс ФНС, приложение «Мой налог», сервисы СФР и Госуслуги.

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    прямо каааак все кинулись....

    Ну.... могу допустить только лишь тех, которые планируют забеременень, что бы декретные получить.

    А именно для временной нетрудоспособности - только ноль целых хрен десятых... из тех кого может быть вынудили, принудили, уговорили, облапошили...

