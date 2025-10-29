💢 Большинство бухгалтеров считает, что в 2026 году налоговая нагрузка на бизнес вырастет на 20%

45% бухгалтеров полагают, что с 2026 года для предпринимателей налоговая нагрузка увеличится на 20%, а еще 10% проголосовали за вариант о росте издержек «больше 100%».

В нашем телеграм-канале «БУХмолния» прошел опрос. Бухгалтерам предлагали оценить, насколько вырастет налоговая нагрузка на бизнес с 2026 года.

45% участников проголосовали за вариант 20%. На втором месте по популярности — рост нагрузки на 5-10%, этот пункт выбрали 25% специалистов по учету.

За то, что бизнес станет на 50% больше платить налогов, проголосовали 20% участников опроса, а 10% респондентов выбрали вариант, что в 2026 году для предпринимателей налоговая нагрузка составит больше 100%.

Согласно новым поправкам Минфина, с 2026 года предприниматели с доходом свыше 10 млн рублей начнут платить НДС (сейчас порог — 60 млн). Кроме того, сам налог увеличится с 20% до 22%.