💢 Большинство бухгалтеров считает, что в 2026 году налоговая нагрузка на бизнес вырастет на 20%
В нашем телеграм-канале «БУХмолния» прошел опрос. Бухгалтерам предлагали оценить, насколько вырастет налоговая нагрузка на бизнес с 2026 года.
45% участников проголосовали за вариант 20%. На втором месте по популярности — рост нагрузки на 5-10%, этот пункт выбрали 25% специалистов по учету.
За то, что бизнес станет на 50% больше платить налогов, проголосовали 20% участников опроса, а 10% респондентов выбрали вариант, что в 2026 году для предпринимателей налоговая нагрузка составит больше 100%.
Согласно новым поправкам Минфина, с 2026 года предприниматели с доходом свыше 10 млн рублей начнут платить НДС (сейчас порог — 60 млн). Кроме того, сам налог увеличится с 20% до 22%.
45%- это не большинство.
