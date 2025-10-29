Появилась интерактивная карта кешбэка от розничных продавцов

Чтобы покупатели быстрее находили скидки и выгодные предложения, а бизнес мог увеличить число клиентов, Т-Банк создал специальную карту с кешбэком.

Т-Банк на базе своей рекламной платформы создал интерактивную карту для поиска кешбэка от розничных продавцов.

Программа называется «Кэшбэк на районе» и представляет собой интерактивную карту города внутри банковского приложения. В ней отмечены все скидки и специальные предложения. Такой подход поможет клиентам сэкономить, а предпринимателям — привлечь новых покупателей.

Программа «Кэшбэк на районе» от Т-Банка

Бизнес может разместить свое предложение на карте самостоятельно. Через личный кабинет можно запускать офферы с кешбэком, обновлять условия и отслеживать их эффективность.

«Для нас важно, чтобы любой бизнес — от салона красоты до продуктового магазина — мог расти и находить своих клиентов. Сегодня сервисом "Кэшбэк на районе" уже пользуются более 2 500 бизнесов, а на самой карте более 100 тысяч точек партнеров по всей России», — сказал CEO рекламной платформы Т-Банка Урал Хусаинов.

Карта «Кэшбэк на районе» располагается в разделе «Кэшбэк и бонусы» в последней версии приложения Т-Банка.