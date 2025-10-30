Для льготы по налогу на прибыль радиоэлектронная компания учитывает доходы от собственных разработок
Минфин разъяснил порядок применения пониженных ставок по налогу на прибыль в сфере радиоэлектронной промышленности и передаче в аренду продукции на основе собственных разработок.
В письме от 11.07.2025 № 03-03-06/1/67706 ведомство напомнило, что у компаний, включенных в реестр организаций в сфере радиоэлектроники, есть право на льготу по налогу на прибыль (п. 1.16 ст. 284 НК):
ставка 8% — в федеральной части налога;
0% — в местной части.
Условие применения льготы – по итогам отчетного периода в сумме всех доходов организации не менее 70% составляют доходы от профильной деятельности.
В частности, в абз. 7 п. 1.16 ст. 284 НК указано, что в 70%-ю долю включаются доходы от реализации произведенной на основе собственных разработок радиоэлектроники.
Перечень такой радиоэлектроники утвержден постановлением Правительства от 22.07.2022 № 1310.
Таким образом, радиоэлектронный бизнес в целях льготы по налогу на прибыль может включить в профильную часть доходы от реализации продукции собственной разработки, включенной в правительственный перечень.
Для налога на прибыль доходы определяют на основании документов налогового учета, первички и других документов, подтверждающих полученные доходы, добавил Минфин.
