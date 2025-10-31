Не все могут получить КЭП для ЕГАИС в налоговой

Получить квалифицированную электронную подпись для ЕГАИС может только руководитель компании или ИП.

В чате ФНС спросили – можно ли сотруднику получить в налоговой КЭП для ЕГАИС.

«В УЦ ФНС России получить КЭП для ЕГАИС может только руководитель ЮЛ или ИП (при условии предоставления заявителем токена со встроенными СКЗИ)», — ответили налоговики.

Выпуск удостоверяющими центрами КЭП работникам компании или ИП не предусмотрен.

