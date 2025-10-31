Право на вычет по кассе есть у бизнеса и на ПСН, и на УСН

Может ли ИП из ЛНР на доходной УСН подавать на вычет за приобретение ККТ, спросили налоговую службу. Потому что ранее налоговая рассказывала, как обращаться за вычетом через ЛК, но именно предпринимателям на ПСН.

«ИП на УСН “Доходы” с местом жительства на воссоединенных территориях, зарегистрировавшим ККТ, также предоставлено право получать налоговый вычет на покупку кассы, фискального накопителя, ПО, на услуги по настройке касс и сопутствующих услуг (п. 3.2 ст. 346.21 НК)», — ответили налоговики.

Форма УСН-декларации для получения льготы утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@. Заполнить ее можно в ЛК ИП.

