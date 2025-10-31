Введение повышенного утилизационного сбора перенесли: новый срок

Повышение утильсбора отложили на месяц – до 1 декабря 2025 года вместо 1 ноября, сообщил Минпромторг.

Ранее ведомство подготовило изменения в механику расчета утильсбора, предполагающие введение дополнительных показателей для легковых автомобилей (категории М1). Базовая ставка для расчета сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя влияет на коэффициент по прогрессивной шкале.

Но льготный коэффициент для ввоза автомобилей с мощностью двигателя до 160 л.с. для личного пользования останется.

«С учетом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года (вместо 1 ноября 2025 года)», — пишет ведомство.

Проект постановления в обновленной редакции внесли в кабмин.

Решение позволит привезти уже заказанные авто по действующим правилам. Изменения не отразятся на покупателях, которые оплатили утильсбор по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы, добавил Минпромторг.

Но при планировании новых заказов на зарубежные авто нужно учитывать предлагаемые изменения в расчете утильсбора.