Рассказали, насколько успешно работает механизм заявок на льготные кредиты на МСП.РФ

Предприниматели с 2022 года подали свыше 50 тысяч заявок на льготное финансирование на платформе МСП.РФ.

С 2022 года представители малого и среднего бизнеса получили льготное финансирование на сумму 101,3 млрд рублей через платформу МСП.РФ.

Предприниматели подали больше 50 тыс. заявок на получение льготных микрозаймов, кредитов и лизинга оборудования. Больше половины бизнесменов получили финансирование в режиме онлайн. Технологией воспользовались больше 16 тыс. раз.

«Благодаря автоматизации и стандартизации процесса он позволяет предпринимателю составить одну заявку и направить ее сразу в несколько банков. В ответ он получает предложения от кредитных организаций и может выбрать наиболее подходящие», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По числу обращений лидируют заявки предпринимателей на получение микрофинансирования. С 2022 года поступило около 29 тыс. обращений. На цифровой платформе МСП бизнес получил свыше 35,5 млрд рублей.

По льготному лизинговому финансированию предприниматели получили 8 млрд рублей, всего подано 4,5 тыс. заявок.