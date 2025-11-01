ЦОК КПП ОБЩ 28.10 Мобильная
Трудовые отношения

Каждый девятый сотрудник собирается продлить отдых в ноябре 2025 года

Большинство работников не хотят брать дополнительные выходные, чтобы увеличить отдых на ноябрьских праздниках.

62% россиян не собираются продлять ноябрьские выходные за счет отпуска или отгулов. Такая идея привлекает только 11% опрошенных.

Пока что с планами не определились 15%, а на 12% не влияют официальные выходные и праздничные дни, поскольку они работают по сменам. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Только 9% россиян моложе 35 лет планируют уйти в отпуск за свой счет в ноябре, это собираются сделать также 13% сотрудников от 35 до 45 лет и 12% кто страже 45 лет.

Число желающих больше отдыхать на ноябрьских праздниках растет в зависимости от уровня дохода.

Например, возьмут дополнительные дни отдыха 9% тех, кто зарабатывает до 50 тыс. рублей, а россияне с зарплатой от 100 тыс. сделают это в 13% случаев.

