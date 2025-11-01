Каждый девятый сотрудник собирается продлить отдых в ноябре 2025 года
62% россиян не собираются продлять ноябрьские выходные за счет отпуска или отгулов. Такая идея привлекает только 11% опрошенных.
Пока что с планами не определились 15%, а на 12% не влияют официальные выходные и праздничные дни, поскольку они работают по сменам. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.
Только 9% россиян моложе 35 лет планируют уйти в отпуск за свой счет в ноябре, это собираются сделать также 13% сотрудников от 35 до 45 лет и 12% кто страже 45 лет.
Число желающих больше отдыхать на ноябрьских праздниках растет в зависимости от уровня дохода.
Например, возьмут дополнительные дни отдыха 9% тех, кто зарабатывает до 50 тыс. рублей, а россияне с зарплатой от 100 тыс. сделают это в 13% случаев.
Чтобы узнать про все выходные и праздничные дни в 2026 году — переходите в производственный календарь.
⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете
Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию
Бух.Совет 2026! Но плохие новости, коллеги: мест офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию
и будем с вами в прямом эфире!
Если вы еще не купили билет на Бух.Совет 2026, вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!
Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом по ссылке.
Комментарии1
а пока одни продлили... другие за них работают!
ну а поскольку в рабочие дни эти работающие должны работать за себя и так, то за тех с продлениями они вынуждены работать......