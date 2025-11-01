ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
Центробанк запустил опрос 2025 о безопасности финансовых услуг

У клиентов банков интересуются, довольны ли они безопасностью услуг, а также с какими мошенниками сталкивались.

С 1 по 28 ноября 2025 года Банк России проводит опрос о безопасности банковских онлайн-сервисов.

Пользователей спросят, насколько они довольны безопасностью финансовых услуг. Также их попросят рассказать, с какими видами кибермошенничества они сталкивались и куда обращались, чтобы защитить свои права. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Результаты появятся в феврале 2026 года перед форумом «Кибербезопасность в финансах».

Пройти опрос можно по ссылке.

