ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ →
Общество

С 1 января 2026 года в гостиницу можно заселиться по водительскому удостоверению

При заселении в гостиницу загранпаспорт будет действовать наравне с российским документом, а с 1 января 2026 гости смогут зарегистрироваться в отеле с помощью водительского удостоверения.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 27 октября 2025 года № 1668, по которому с 1 января 2026 года при заселении в гостиницу можно предъявить водительское удостоверение или загранпаспорт.

«Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан. Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса», — сказано на сайте кабмина.

Техническую возможность приема водительских прав обеспечит МВД. Информационные системы будут сразу проверять подлинность документов через базы ГАИ.

Автор

Савчич Дмитрий
Общество

Где и как купить недвижимость в Сербии: гайд по ценам и районам Белграда

Планируете переезд в Сербию или ищите выгодное направление для инвестиций в зарубежную недвижимость? Ознакомитесь с основными этапами покупки квартиры в этой республике: от выбора района и стоимости до особенностей оплаты с помощью криптовалюты и оформления ипотеки по низкой ставке.

Где и как купить недвижимость в Сербии: гайд по ценам и районам Белграда

Начать дискуссию

Главная Тарифы