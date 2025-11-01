С 1 января 2026 года в гостиницу можно заселиться по водительскому удостоверению

При заселении в гостиницу загранпаспорт будет действовать наравне с российским документом, а с 1 января 2026 гости смогут зарегистрироваться в отеле с помощью водительского удостоверения.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 27 октября 2025 года № 1668, по которому с 1 января 2026 года при заселении в гостиницу можно предъявить водительское удостоверение или загранпаспорт.

«Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан. Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса», — сказано на сайте кабмина.

Техническую возможность приема водительских прав обеспечит МВД. Информационные системы будут сразу проверять подлинность документов через базы ГАИ.