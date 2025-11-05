ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ →
Чеки

ФНС: нужен ли чек, если ИП заплатил со счета физлица

Если есть доверенность, при безналичном расчете ККТ можно не применять.

Частая ситуация на практике: оплата от покупателя-ИП пришла на расчетный счет продавца с его счета физлица. Нужно ли пробивать чек, спросили у ФНС.

В данном случае идентификация покупателя (клиента) как ИП происходит на основании предъявляемой физлицом доверенности на совершение расчетов от имени ИП, ответили налоговики.  

Если при предъявлении доверенности и договора покупателя идентифицировали как ИП, и при этом расчет в безналичном порядке (кроме расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением), ККТ можно не применять.

Обязанность по идентификации покупателя как подотчетного лица лежит на продавце.

Если физлицо платит за ИП наличными или картой, ККТ применяется:

  • как при расчетах между юрлицами и ИП – если подтвержден статуса подотчетного лица (есть доверенность от ИП или договор);

  • в порядке расчетов с физлицами – если статус подотчетного лица не подтвержден.

Когда статус подотчетного лица подтвержден, но расчеты были по безналу, ККТ можно не применять, добавили налоговики.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Учет основных средств в 2025 году: полный гид для бухгалтера и предпринимателя

Узнайте, как ошибки в учете активов влияют на репутацию и бюджет компании. В статье мы расскажем, как правильно классифицировать основные средства, избежать рисков и оптимизировать процессы с помощью современных технологий.

Учет основных средств в 2025 году: полный гид для бухгалтера и предпринимателя

Комментарии

1
  • Лидия Новожилова

    Блин, три дня праздника и я ничего не поняла.

    ФНС: нужен ли чек, если ИП заплатил со счета физлица

    Если физлицо платит за ИП наличными или картой, ККТ применяется: как при расчетах между юрлицами и ИП – если подтвержден статуса подотчетного лица (есть доверенность от ИП или договор); в порядке расчетов с физлицами – если статус подотчетного лица не подтвержден. Когда статус подотчетного лица подтвержден, но расчеты были по безналу, ККТ можно не применять, добавили налоговики.

Главная Тарифы