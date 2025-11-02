Тренажёр «Проводки» обновился: теперь с секундомером!
Вслед за обновлённым тренажёром «План счетов» выходит апдейт классики — «Проводки». Теперь здесь секундомер вместо таймера: не нужно гнаться за обратным отсчётом — просто включайте и показывайте, за сколько секунд справитесь.
Максимум — 36 баллов, и именно скорость решит, кто станет чемпионом нового сезона.
Переходите в бухгалтерские ренажеры, прокачивайте реакцию бухгалтера и покоряйте таблицу лидеров Школы Клерка. Сезон только начался — рекорды ждут своих героев!
Проверьте себя: кто на этот раз станет самым быстрым бухгалтером Клерка?
Начать дискуссию