Тренажёр «Проводки» обновился: теперь с секундомером!

После «Плана счетов» мы обновили и тренажёр «Проводки» — теперь здесь секундомер вместо таймера. Можно спокойно решать задачи и смотреть, за сколько секунд получится набрать максимум — 36 баллов.

Вслед за обновлённым тренажёром «План счетов» выходит апдейт классики — «Проводки». Теперь здесь секундомер вместо таймера: не нужно гнаться за обратным отсчётом — просто включайте и показывайте, за сколько секунд справитесь.

Максимум — 36 баллов, и именно скорость решит, кто станет чемпионом нового сезона.

Переходите в бухгалтерские ренажеры, прокачивайте реакцию бухгалтера и покоряйте таблицу лидеров Школы Клерка. Сезон только начался — рекорды ждут своих героев!

Проверьте себя: кто на этот раз станет самым быстрым бухгалтером Клерка?