3-НДФЛ

Для социального вычета нужно указать и стандартный, если его получили через работодателя

Налоговики разъяснили, как заполнять в 2025 году налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ для получения вычетов.

В чате ФНС спросили — нужно ли при заполнении 3-НДФЛ в целях получения социального вычета отмечать также стандартный вычет. При указании только социального сумма для возврата не получается.

Если стандартный вычет был предоставлен работодателем, то его необходимо отразить в декларации. То есть не убирать автоматически поставленную галочку, пояснили налоговики.

